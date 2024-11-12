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Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, скриншот видео
Первые мгновения после российской ракетной атаки по Кривому Рогу 11 сентября показало МВД (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201144-pervye-mgnoveniya-posle-rossiyskoy-raketnoy-ataki-po-krivomu-rogu-11-sentyabrya-pokazalo-mvd-video.htmlРакурс
Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відео, котре показує перші миті після ракетної атаки російських загарбників, завданих по Кривому Рогу вчора, 11 листопада.
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На відео показано, як патрульні та рятувальники у перші хвилини після ракетного удару допомагали людям евакуюватись зі зруйнованих помешкань та супроводжували їх у безпечне місце.
Станом на зараз пошуково-рятувальна операція завершена. Загинула жінка з трьома дітьми. 14 людей отримали травми, — зазначили у відомстві.
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