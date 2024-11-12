Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, скриншот видео

https://racurs.ua/n201144-pervye-mgnoveniya-posle-rossiyskoy-raketnoy-ataki-po-krivomu-rogu-11-sentyabrya-pokazalo-mvd-video.html

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Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відео, котре показує перші миті після ракетної атаки російських загарбників, завданих по Кривому Рогу вчора, 11 листопада.

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На відео показано, як патрульні та рятувальники у перші хвилини після ракетного удару допомагали людям евакуюватись зі зруйнованих помешкань та супроводжували їх у безпечне місце.