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Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, скриншот видео

Первые мгновения после российской ракетной атаки по Кривому Рогу 11 сентября показало МВД (ВИДЕО)

12 ноя 2024, 15:17
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Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відео, котре показує перші миті після ракетної атаки російських загарбників, завданих по Кривому Рогу вчора, 11 листопада.


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На відео показано, як патрульні та рятувальники у перші хвилини після ракетного удару допомагали людям евакуюватись зі зруйнованих помешкань та супроводжували їх у безпечне місце.

Станом на зараз пошуково-рятувальна операція завершена. Загинула жінка з трьома дітьми. 14 людей отримали травми, — зазначили у відомстві.

Источник: Ракурс


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