Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n201144-pershi-myti-pislya-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky-po-kryvomu-rogu-11-veresnya-pokazalo-mvs-video.html

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Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відео, котре показує перші миті після ракетної атаки російських загарбників, завданих по Кривому Рогу вчора, 11 листопада.

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На відео показано, як патрульні та рятувальники у перші хвилини після ракетного удару допомагали людям евакуюватись зі зруйнованих помешкань та супроводжували їх у безпечне місце.