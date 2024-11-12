Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу, скріншот відео

Перші миті після російської ракетної атаки по Кривому Рогу 11 вересня показало МВС (ВІДЕО)

12 лис 2024, 15:17
999

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відео, котре показує перші миті після ракетної атаки російських загарбників, завданих по Кривому Рогу вчора, 11 листопада.


.

На відео показано, як патрульні та рятувальники у перші хвилини після ракетного удару допомагали людям евакуюватись зі зруйнованих помешкань та супроводжували їх у безпечне місце.

Станом на зараз пошуково-рятувальна операція завершена. Загинула жінка з трьома дітьми. 14 людей отримали травми, — зазначили у відомстві.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів