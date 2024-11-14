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Российские захватчики за сутки потеряли 1690 человек, фото: ТАСС

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 690 человек (ИНФОГРАФИКА)

14 ноя 2024, 08:26
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 716 тис. 70 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 690 осіб. Про це сьогодні, 14 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 319 танків;
  • 18 тис. 947 бойових броньованих машин;
  • 20 тис. 472 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 252 одиниці РСЗВ;
  • 997 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 18 тис. 852 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 640 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 29 тис. 90 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 629 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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