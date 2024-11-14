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Російські загарбники за добу втратили 1690 осіб, фото: ТАСС
Російська армія за добу втратила 1 тис. 690 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n201191-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-690-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 716 тис. 70 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 690 осіб. Про це сьогодні, 14 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 319 танків;
- 18 тис. 947 бойових броньованих машин;
- 20 тис. 472 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 252 одиниці РСЗВ;
- 997 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 18 тис. 852 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 640 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 29 тис. 90 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 629 одиниць спеціальної техніки.
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