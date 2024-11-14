Російські загарбники за добу втратили 1690 осіб, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n201191-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-690-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 716 тис. 70 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 690 осіб. Про це сьогодні, 14 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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