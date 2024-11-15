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Ракурс
На ВОТ провели сбор средств на нужды армии окупантов, фото: ЦНС

Сбор средств для армии оккупантов провели среди школьников Запорожья

15 ноя 2024, 16:41
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Російські загарбники для імітації волонтерського руху провели збір коштів на підтримку окупантів в одній із захоплених шкіл Запорізької області.


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Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

З батьків кошти фактично збирали примусово «волонтери» з рф. Водночас діти молодших класів традиційно під наглядом вчителів малювали листівки російським окупантам. старшокласники писали листи під диктування, — вказано в повідомленні.

У ЦНС зазначаються, що відповідальність за цю пропагандистську акцію несе департамент освіти місцевої окупаційної адміністрації, а також «волонтерська рота бойового братерства».

Все це не лише засіб промивання мізків українським дітям, а й показова акція нібито підтримки окупантів місцевими, — наголошують у ЦНС і закликають ігнорувати ініціативи ворога та повідомляти про всіх колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


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