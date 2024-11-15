Сбор средств для армии оккупантов провели среди школьников Запорожья

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На ВОТ провели сбор средств на нужды армии окупантов, фото: ЦНС
Сбор средств для армии оккупантов провели среди школьников Запорожьяhttps://racurs.ua/n201240-sbor-sredstv-dlya-armii-okkupantov-proveli-sredi-shkolnikov-zaporojya.htmlРакурс
Російські загарбники для імітації волонтерського руху провели збір коштів на підтримку окупантів в одній із захоплених шкіл Запорізької області.
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Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
З батьків кошти фактично збирали примусово «волонтери» з рф. Водночас діти молодших класів традиційно під наглядом вчителів малювали листівки російським окупантам. старшокласники писали листи під диктування, — вказано в повідомленні.
У ЦНС зазначаються, що відповідальність за цю пропагандистську акцію несе департамент освіти місцевої окупаційної адміністрації, а також «волонтерська рота бойового братерства».
Все це не лише засіб промивання мізків українським дітям, а й показова акція нібито підтримки окупантів місцевими, — наголошують у ЦНС і закликають ігнорувати ініціативи ворога та повідомляти про всіх колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.
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