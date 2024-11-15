Збір коштів для армії окупантів провели серед школярів Запоріжжя

Ракурсhttps://racurs.ua/
На ТОТ провели збір коштів на потреби армії окупантів, фото: ЦНС
Збір коштів для армії окупантів провели серед школярів Запоріжжяhttps://racurs.ua/ua/n201240-zbir-koshtiv-dlya-armiyi-okupantiv-provely-sered-shkolyariv-zaporijjya.htmlРакурс
Російські загарбники для імітації волонтерського руху провели збір коштів на підтримку окупантів в одній із захоплених шкіл Запорізької області.
.
Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
З батьків кошти фактично збирали примусово «волонтери» з рф. Водночас діти молодших класів традиційно під наглядом вчителів малювали листівки російським окупантам. старшокласники писали листи під диктування, — вказано в повідомленні.
У ЦНС зазначаються, що відповідальність за цю пропагандистську акцію несе департамент освіти місцевої окупаційної адміністрації, а також «волонтерська рота бойового братерства».
Все це не лише засіб промивання мізків українським дітям, а й показова акція нібито підтримки окупантів місцевими, — наголошують у ЦНС і закликають ігнорувати ініціативи ворога та повідомляти про всіх колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.