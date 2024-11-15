Збір коштів для армії окупантів провели серед школярів Запоріжжя

На ТОТ провели збір коштів на потреби армії окупантів, фото: ЦНС

https://racurs.ua/ua/n201240-zbir-koshtiv-dlya-armiyi-okupantiv-provely-sered-shkolyariv-zaporijjya.html

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Російські загарбники для імітації волонтерського руху провели збір коштів на підтримку окупантів в одній із захоплених шкіл Запорізької області.

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Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

З батьків кошти фактично збирали примусово «волонтери» з рф. Водночас діти молодших класів традиційно під наглядом вчителів малювали листівки російським окупантам. старшокласники писали листи під диктування, — вказано в повідомленні.

У ЦНС зазначаються, що відповідальність за цю пропагандистську акцію несе департамент освіти місцевої окупаційної адміністрації, а також «волонтерська рота бойового братерства».