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400 квартир повредили в Одессе российские обстрелы (ФОТО)https://racurs.ua/n201246-400-kvartir-povredili-v-odesse-rossiyskie-obstrely-foto.htmlРакурс
В Одесі внаслідок російської атаки в ніч на сьогодні, 15 листопада, були пошкоджені близько 400 квартир.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міської ради.
Зазначається, що станом на 17.00 відомо, що в Одесі постраждали:
- у Приморському районі — 295 квартир у 35 будинках;
- у Хаджибейському районі — 79 квартир у восьми будинках;
- у Пересипському районі — 18 квартир у п’яти будинках.
У Хаджибейському та Приморському районах обхід квартир ще триває.
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