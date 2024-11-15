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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Одеси 15 листопада, фото: Одеська міська рада

400 квартир пошкодив в Одесі російський обстріл (ФОТО)

15 лис 2024, 19:52
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В Одесі внаслідок російської атаки в ніч на сьогодні, 15 листопада, були пошкоджені близько 400 квартир.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міської ради.

Зазначається, що станом на 17.00 відомо, що в Одесі постраждали:

  • у Приморському районі — 295 квартир у 35 будинках;
  • у Хаджибейському районі — 79 квартир у восьми будинках;
  • у Пересипському районі — 18 квартир у п’яти будинках.

У Хаджибейському та Приморському районах обхід квартир ще триває.

Наслідки російського обстрілу Одеси 15 листопада, фото: Одеська міська рада

Джерело: Ракурс


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