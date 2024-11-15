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Наслідки російського обстрілу Одеси 15 листопада, фото: Одеська міська рада
400 квартир пошкодив в Одесі російський обстріл (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201246-400-kvartyr-poshkodyv-v-odesi-rosiyskyy-obstril-foto.htmlРакурс
В Одесі внаслідок російської атаки в ніч на сьогодні, 15 листопада, були пошкоджені близько 400 квартир.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міської ради.
Зазначається, що станом на 17.00 відомо, що в Одесі постраждали:
- у Приморському районі — 295 квартир у 35 будинках;
- у Хаджибейському районі — 79 квартир у восьми будинках;
- у Пересипському районі — 18 квартир у п’яти будинках.
У Хаджибейському та Приморському районах обхід квартир ще триває.
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