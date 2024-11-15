В Одессе российские обстрелы повредили палеонтологический музей (ФОТО)https://racurs.ua/n201248-v-odesse-rossiyskie-obstrely-povredili-paleontologicheskiy-muzey-foto.htmlРакурс
В Одесі внаслідок російського обстрілу 14 листопада постраждав палеонтологічний музей Одеського національного університету імені Мечникова, будівля хімічного факультету та гуртожиток.
Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на ректора університету Вячеслава Трубу.
За його словами, у палеонтологічному музеї, який розташований у головному корпусі університету, внаслідок обстрілу:
- ударною хвилею пошкоджено вікна та скляні стелажі.
- сама експозиція не постраждала, лише впав плафон на один експонат;
- наразі працівники прибирають скло з експонатів.
На сьогодні вирішуємо питання зі склом, адже плівка не врятує експонати від дощів та морозів, — зазначи він.
Крім того:
- вибуховою хвилею вибито вікна у Великій хімічній та Великій фізичній аудиторіях факультету хімії та фармації ОНУ;
- пошкоджень зазнав і гуртожиток № 2, розташований на вулицi Новосельського. Зі співробітників та студентів ніхто не постраждав.
Збитки від обстрілу в університеті ще не підраховували.
Одеський палеонтологічний музей є одним із найстаріших в Україні. Свою історію він почав у 1873 році. Нині його колекція нараховує понад 60 тис. експонатів, найважливіші з яких — сім повних кістяків хребетних тварин, які існували на півдні Східноєвропейської платформи (Україна та Молдова): мастодонта, трипалого коня, безрогого носорога, пліоценового верблюда, слона, печерного ведмедя, мамонта.
Джерело: «Укрінформ»