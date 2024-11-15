Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу 14 листопада, фото: «Укрінформ»

В Одесі російський обстріл пошкодив палеонтологічний музей (ФОТО)

15 лис 2024, 21:00
999

В Одесі внаслідок російського обстрілу 14 листопада постраждав палеонтологічний музей Одеського національного університету імені Мечникова, будівля хімічного факультету та гуртожиток.


.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на ректора університету Вячеслава Трубу.

За його словами, у палеонтологічному музеї, який розташований у головному корпусі університету, внаслідок обстрілу:

  • ударною хвилею пошкоджено вікна та скляні стелажі.
  • сама експозиція не постраждала, лише впав плафон на один експонат;
  • наразі працівники прибирають скло з експонатів.

На сьогодні вирішуємо питання зі склом, адже плівка не врятує експонати від дощів та морозів, — зазначи він.

Крім того:

  • вибуховою хвилею вибито вікна у Великій хімічній та Великій фізичній аудиторіях факультету хімії та фармації ОНУ;
  • пошкоджень зазнав і гуртожиток № 2, розташований на вулицi Новосельського. Зі співробітників та студентів ніхто не постраждав.

Збитки від обстрілу в університеті ще не підраховували.

Одеський палеонтологічний музей є одним із найстаріших в Україні. Свою історію він почав у 1873 році. Нині його колекція нараховує понад 60 тис. експонатів, найважливіші з яких — сім повних кістяків хребетних тварин, які існували на півдні Східноєвропейської платформи (Україна та Молдова): мастодонта, трипалого коня, безрогого носорога, пліоценового верблюда, слона, печерного ведмедя, мамонта.

Наслідки російського обстрілу 14 листопада, фото: «Укрінформ»

Джерело: «Укрінформ»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів