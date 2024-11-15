Наслідки російського обстрілу 14 листопада, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n201248-v-odesi-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-paleontologichnyy-muzey-foto.html

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В Одесі внаслідок російського обстрілу 14 листопада постраждав палеонтологічний музей Одеського національного університету імені Мечникова, будівля хімічного факультету та гуртожиток.

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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на ректора університету Вячеслава Трубу.

За його словами, у палеонтологічному музеї, який розташований у головному корпусі університету, внаслідок обстрілу:

ударною хвилею пошкоджено вікна та скляні стелажі.

сама експозиція не постраждала, лише впав плафон на один експонат;

наразі працівники прибирають скло з експонатів.

На сьогодні вирішуємо питання зі склом, адже плівка не врятує експонати від дощів та морозів, — зазначи він.

Крім того:

вибуховою хвилею вибито вікна у Великій хімічній та Великій фізичній аудиторіях факультету хімії та фармації ОНУ;

пошкоджень зазнав і гуртожиток № 2, розташований на вулицi Новосельського. Зі співробітників та студентів ніхто не постраждав.

Збитки від обстрілу в університеті ще не підраховували.

Одеський палеонтологічний музей є одним із найстаріших в Україні. Свою історію він почав у 1873 році. Нині його колекція нараховує понад 60 тис. експонатів, найважливіші з яких — сім повних кістяків хребетних тварин, які існували на півдні Східноєвропейської платформи (Україна та Молдова): мастодонта, трипалого коня, безрогого носорога, пліоценового верблюда, слона, печерного ведмедя, мамонта.

Джерело: «Укрінформ»