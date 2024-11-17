Чем россияне ударили по Украине 17 ноября

https://racurs.ua/n201282-chem-rossiyane-udarili-po-ukraine-17-noyabrya.html

Ракурс

Засоби ураження, які російські воєнні злочинці застосували проти України уранці 17 листопада, назвав моніторинговий паблік Monitor.

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Ворогом було застосовано:

крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс з району Саратовської області рф та Каспійського регіону;

крилаті ракети Зм14 комплексу «Калібр», запущені з акваторїї Чорного моря;

крилаті керовані авіаційні ракети Х-59/69/31П з акваторій Азовського та Чорного моря;

крилаті надзвукові ракети Х-22 з 4х бортів Ту-22м3 з акваторії Чорного моря рф;

балістичні ракети 9м723 ОТРК «Іскандер-М"/КN-23;

балістичні зенітні керовані ракети 5В55/48Н6ДМ комплексів С-300/С-400 з території Криму та Бєлгородської області;

аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу «Киндждал»;

гіперзвукові крилаті ракети 3м22 комплексу «Циркон» з Криму;

БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера» та імітаційного призначення;

Під атакою перебували майже всі області і обласні центри. Ціллю атаки був енергетичний сектор.

Ракетна атака тривала 2 год. Атака БпЛА триває 10 год станом на 9.00