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Чим росіяни вдарили по Україні 17 листопада
Чим росіяни вдарили по Україні 17 листопадаhttps://racurs.ua/ua/n201282-chym-rosiyany-vdaryly-po-ukrayini-17-lystopada.htmlРакурс
Засоби ураження, які російські воєнні злочинці застосували проти України уранці 17 листопада, назвав моніторинговий паблік Monitor.
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Ворогом було застосовано:
- крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс з району Саратовської області рф та Каспійського регіону;
- крилаті ракети Зм14 комплексу «Калібр», запущені з акваторїї Чорного моря;
- крилаті керовані авіаційні ракети Х-59/69/31П з акваторій Азовського та Чорного моря;
- крилаті надзвукові ракети Х-22 з 4х бортів Ту-22м3 з акваторії Чорного моря рф;
- балістичні ракети 9м723 ОТРК «Іскандер-М"/КN-23;
- балістичні зенітні керовані ракети 5В55/48Н6ДМ комплексів С-300/С-400 з території Криму та Бєлгородської області;
- аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу «Киндждал»;
- гіперзвукові крилаті ракети 3м22 комплексу «Циркон» з Криму;
- БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера» та імітаційного призначення;
Під атакою перебували майже всі області і обласні центри. Ціллю атаки був енергетичний сектор.
Ракетна атака тривала 2 год. Атака БпЛА триває 10 год станом на 9.00