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Ракурс
Чим росіяни вдарили по Україні 17 листопада

Чим росіяни вдарили по Україні 17 листопада

17 лис 2024, 08:56
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Засоби ураження, які російські воєнні злочинці застосували проти України уранці 17 листопада, назвав моніторинговий паблік Monitor.


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Ворогом було застосовано:

  • крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс з району Саратовської області рф та Каспійського регіону;
  • крилаті ракети Зм14 комплексу «Калібр», запущені з акваторїї Чорного моря;
  • крилаті керовані авіаційні ракети Х-59/69/31П з акваторій Азовського та Чорного моря;
  • крилаті надзвукові ракети Х-22 з 4х бортів Ту-22м3 з акваторії Чорного моря рф;
  • балістичні ракети 9м723 ОТРК «Іскандер-М"/КN-23;
  • балістичні зенітні керовані ракети 5В55/48Н6ДМ комплексів С-300/С-400 з території Криму та Бєлгородської області;
  • аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу «Киндждал»;
  • гіперзвукові крилаті ракети 3м22 комплексу «Циркон» з Криму;
  • БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера» та імітаційного призначення;

Під атакою перебували майже всі області і обласні центри. Ціллю атаки був енергетичний сектор.

Ракетна атака тривала 2 год. Атака БпЛА триває 10 год станом на 9.00

Джерело: Ракурс


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