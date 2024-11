Атака по Украине – это настоящий ответ путина всем, кто ему звонил и посещал, - Сибига

росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак по Україні. Про це уранці 17 листопада написав у мережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

.

Це справжня відповідь військового злочинця путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його, вважає міністр.

Russia launched one of the largest air attacks: drones and missiles against peaceful cities, sleeping civilians, critical infrastructure. This is war criminal Putin’s true response to all those who called and visited him recently. We need peace through strength, not appeasement.