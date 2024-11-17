Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Атака по Україні - це справжня відповідь путіна усім, хто йому телефонував і відвідував, - Сибіга

Атака по Україні — це справжня відповідь путіна усім, хто йому телефонував і відвідував, — Сибіга

17 лис 2024, 09:16
999

росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак по Україні. Про це уранці 17 листопада написав у мережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга.


.

Це справжня відповідь військового злочинця путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його, вважає міністр.

Безпілотники та ракети по мирних містах, мирним жителям, які сплять, критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення, — написав Сибіга.

Нагадаємо, 15 листопада відбувся телефонний дзвіно кнімецького канцлера Олафа Шольца владіміру путіну. При цьому Шольц телефонував за власною ініціативою.

Німецькі коментатори пояснюють телефонну розмову головним чином тим, що в Німеччині почалася виборча кампанія. Одні говорять про «правильний крок», інші про «підлещування».

У жовтні в російську Казань на саміт так званої БРІКС приїжджав генсек ООН Антоніу Гуттеріш.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів