Атака по Україні - це справжня відповідь путіна усім, хто йому телефонував і відвідував, - Сибіга

https://racurs.ua/ua/n201283-ataka-po-ukrayini-ce-spravjnya-vidpovid-putina-usim-hto-yomu-telefonuvav-i-vidviduvav-sybiga.html

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росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак по Україні. Про це уранці 17 листопада написав у мережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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Це справжня відповідь військового злочинця путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його, вважає міністр.

Безпілотники та ракети по мирних містах, мирним жителям, які сплять, критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення, — написав Сибіга.

Russia launched one of the largest air attacks: drones and missiles against peaceful cities, sleeping civilians, critical infrastructure. This is war criminal Putin’s true response to all those who called and visited him recently. We need peace through strength, not appeasement. — Andrii Sybiha �� (@andrii_sybiha) November 17, 2024

Нагадаємо, 15 листопада відбувся телефонний дзвіно кнімецького канцлера Олафа Шольца владіміру путіну. При цьому Шольц телефонував за власною ініціативою.

Німецькі коментатори пояснюють телефонну розмову головним чином тим, що в Німеччині почалася виборча кампанія. Одні говорять про «правильний крок», інші про «підлещування».

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