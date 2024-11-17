Партизаны устроили диверсию на железной дороге на оккупированном Запорожье. Фото:

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Диверсію на залізниці в окупованих районах Запорізької області влаштували партизани.

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Український агент знищив релейну шафу на залізниці біля села Урожайне Токмацького району. Було виведене з ладу електрообладнання на залізничній ділянці між станціями Великий Токмак та Верхній Токмак. Це призвело до перебоїв у постачанні військової техніки та палива для загарбників на лінії фронту. Про це рух опору «АТЕШ» 17 листопада повідомив у Telegram.

Представники руху опору зазначають, що армія рф активізувала наступ на Запорізькому напрямі, тому диверсії стають для них серйозною проблемою.

Однак диверсії на залізницях підривають боєздатність російських військ, уповільнюють їх наступальні дії і ведуть до збільшення втрат. В «АТЕШ» додали, що зрештою це знижує шанси окупантів на успішне виконання поставлених завдань.

Нагадаємо, у жовтні партизани з руху «АТЕШ» знищили релейну шафу біля населеного пункту Новоолексіївка, що біля адміністративного кордону з окупованим Кримом. Через це сповільнилося постачання російських військ на півдні України.