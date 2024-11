Боррель подтвердил разрешение американцев бить по россии

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що влада США дозволила Україні удари вглиб росії.

Заступник голови Європейської комісії заявив, що адміністрація США дозволила застосовувати далекобійні ракети для ударів по території рф.

За словами Борреля, Україна одержала дозвіл на удари дальністю до 300 км.

My 1st Foreign Affairs Council 5 years ago discussed Russia/Ukraine; Middle East & Iran; EU- U.S. relations



Today, we discussed the same issues.



I must repeat what I said then: the EU needs to be more united if it wants to speak the language of power.https://t.co/f1wwhpTK3W