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Ракурс
Боррель підтвердив дозвіл американців бити по рф

Боррель підтвердив дозвіл американців бити по рф

18 лис 2024, 21:17
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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що влада США дозволила Україні удари вглиб росії.


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Заступник голови Європейської комісії заявив, що адміністрація США дозволила застосовувати далекобійні ракети для ударів по території рф.

За словами Борреля, Україна одержала дозвіл на удари дальністю до 300 км.

Напередодні газета The New York Times із посиланням на американських чиновників повідомила, що Президент США дозволив Києву застосовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів територією росії. Reuters писало, що Україна планує застосувати цю зброю найближчими днями.

NYT писала, що це відповідь Джо Байдена на рішення росії ввести в бій північнокорейські війська — але не уточнила, чи дозвіл стосуватиметься лише Курської області.

Джерело: Ракурс


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