Боррель підтвердив дозвіл американців бити по рф

https://racurs.ua/ua/n201341-borrel-pidtverdyv-dozvil-amerykanciv-byty-po-rf.html

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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що влада США дозволила Україні удари вглиб росії.

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Заступник голови Європейської комісії заявив, що адміністрація США дозволила застосовувати далекобійні ракети для ударів по території рф.

За словами Борреля, Україна одержала дозвіл на удари дальністю до 300 км.

My 1st Foreign Affairs Council 5 years ago discussed Russia/Ukraine; Middle East & Iran; EU- U.S. relations



Today, we discussed the same issues.



I must repeat what I said then: the EU needs to be more united if it wants to speak the language of power.https://t.co/f1wwhpTK3W — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 18, 2024

Напередодні газета The New York Times із посиланням на американських чиновників повідомила, що Президент США дозволив Києву застосовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів територією росії. Reuters писало, що Україна планує застосувати цю зброю найближчими днями.

NYT писала, що це відповідь Джо Байдена на рішення росії ввести в бій північнокорейські війська — але не уточнила, чи дозвіл стосуватиметься лише Курської області.