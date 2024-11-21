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Российские захватчики за сутки потеряли 1510 человек, фото: Delfi
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 510 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n201406-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-510-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 727 тис. 250 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 510 осіб. Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 398 танків;
- 19 тис. 143 бойові броньовані машини;
- 20 тис. 731 одиницю артилерійських систем;
- 1 тис. 253 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 3 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 19 тис. 259 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 756 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 29 тис. 745 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 674 одиниці спеціальної техніки.
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