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Російські загарбники за добу втратили 1510 осіб, фото: Delfi
Російська армія за добу втратила 1 тис. 510 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n201406-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-510-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 727 тис. 250 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 510 осіб. Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 398 танків;
- 19 тис. 143 бойові броньовані машини;
- 20 тис. 731 одиницю артилерійських систем;
- 1 тис. 253 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 3 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 19 тис. 259 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 756 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 29 тис. 745 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 674 одиниці спеціальної техніки.
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