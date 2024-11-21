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Ракурс
Російські загарбники за добу втратили 1510 осіб, фото: Delfi

Російська армія за добу втратила 1 тис. 510 осіб (ІНФОГРАФІКА)

21 лис 2024, 08:42
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 727 тис. 250 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 510 осіб. Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 398 танків;
  • 19 тис. 143 бойові броньовані машини;
  • 20 тис. 731 одиницю артилерійських систем;
  • 1 тис. 253 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 3 одиниці засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 19 тис. 259 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 756 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 29 тис. 745 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 674 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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