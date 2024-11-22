Украина сыграет с Бельгией в плейофф за право выйти в дивизион А Лиги наций УЕФА по футболу

Стало известно, с кем сыграет Украина в матчах за повышение в Лиге наций

https://racurs.ua/n201448-stalo-izvestno-s-kem-sygraet-ukraina-v-matchah-za-vyhod-v-divizion-a-ligi-naciy.html

22 ноя 2024, 13:29 999

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