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Украина сыграет с Бельгией в плейофф за право выйти в дивизион А Лиги наций УЕФА по футболу
Стало известно, с кем сыграет Украина в матчах за повышение в Лиге нацийhttps://racurs.ua/n201448-stalo-izvestno-s-kem-sygraet-ukraina-v-matchah-za-vyhod-v-divizion-a-ligi-naciy.htmlРакурс
У плей-оф за вихід до Ліги, А збірна України зіграє проти Бельгії.
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Пор це повідомляється у трансляціі УЕФА із процедури жеребкування.
20 березня 2025 року українці зіграють умовний домашній матч, а 23 березня відбудеться гостьовий.
Повні результати жеребкування плейоф Дивізіону A/B Ліги націй:
- Туреччина — Угорщина;
- Україна — Бельгія;
- Австрія — Сербія;
- Греція — Шотландія.
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