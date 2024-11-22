Ракурсhttps://racurs.ua/
Став відомий суперник України у матчах за вихід у дивізіон А Ліги націй
Став відомий суперник України у матчах за підвищення у Лізі наційhttps://racurs.ua/ua/n201448-stav-vidomyy-supernyk-ukrayiny-u-matchah-za-vyhid-u-dyvizion-a-ligy-naciy.htmlРакурс
У плей-оф за вихід до Ліги, А збірна України зіграє проти Бельгії.
.
Пор це повідомляється у трансляціі УЕФА із процедури жеребкування.
20 березня 2025 року українці зіграють умовний домашній матч, а 23 березня відбудеться гостьовий.
Повні результати жеребкування плейоф Дивізіону A/B Ліги націй:
- Туреччина — Угорщина;
- Україна — Бельгія;
- Австрія — Сербія;
- Греція — Шотландія.