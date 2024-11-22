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Ракурс
Став відомий суперник України у матчах за вихід у дивізіон А Ліги націй

Став відомий суперник України у матчах за підвищення у Лізі націй

22 лис 2024, 13:29
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У плей-оф за вихід до Ліги, А збірна України зіграє проти Бельгії.


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Пор це повідомляється у трансляціі УЕФА із процедури жеребкування.

20 березня 2025 року українці зіграють умовний домашній матч, а 23 березня відбудеться гостьовий.

Повні результати жеребкування плейоф Дивізіону A/B Ліги націй:

  • Туреччина — Угорщина;
  • Україна — Бельгія;
  • Австрія — Сербія;
  • Греція — Шотландія.

Джерело: Ракурс


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