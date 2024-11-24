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Литва передала Украине новую партию помощи, фото: Минобороны Литвы
Украина получила от Литвы новую партию военной помощи (ФОТО)https://racurs.ua/n201521-ukraina-poluchila-ot-litvy-novuu-partiu-voennoy-pomoschi-foto.htmlРакурс
Міноборони Литви оголосило про передачу Україні нової партії військової допомоги цього тижня.
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Про це сьогодні, 24 листопада, повідомляється на сторінці відомстві у соцмережі X.
Зазначається, що цього тижня були доставлені:
- генератори;
- запчастини до бронетранспортерів М113;
- зброя та боєприпаси.
Все, що потрібно для перемоги України. Солідарність залишається непохитною, — наголосили в Міноборони Литви.
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