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Литва передала Украине новую партию помощи, фото: Минобороны Литвы

Украина получила от Литвы новую партию военной помощи (ФОТО)

24 ноя 2024, 17:01
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Міноборони Литви оголосило про передачу Україні нової партії військової допомоги цього тижня.


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Про це сьогодні, 24 листопада, повідомляється на сторінці відомстві у соцмережі X.

Зазначається, що цього тижня були доставлені:

  • генератори;
  • запчастини до бронетранспортерів М113;
  • зброя та боєприпаси.

Все, що потрібно для перемоги України. Солідарність залишається непохитною, — наголосили в Міноборони Литви.

Литва передала Україні нову партію допомоги, фото: Міноборони Литви

Источник: Ракурс


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