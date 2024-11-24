Литва передала Україні нову партію допомоги, фото: Міноборони Литви

https://racurs.ua/ua/n201521-ukrayina-otrymala-vid-lytvy-novu-partiu-viyskovoyi-dopomogy-foto.html

Ракурс

Міноборони Литви оголосило про передачу Україні нової партії військової допомоги цього тижня.

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Про це сьогодні, 24 листопада, повідомляється на сторінці відомстві у соцмережі X.

Зазначається, що цього тижня були доставлені:

генератори;

запчастини до бронетранспортерів М113;

зброя та боєприпаси.