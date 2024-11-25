Над Сумщиной пограничники сбили три вражеских дрона, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n201554-shahed-i-dva-gerbera-sbili-iz-strelkovogo-orujiya-nad-sumschinoy-foto.html

Ракурс

Над Сумщиною українські прикордонники зі стрілецької зброї знищили три ворожі дрони — один ударний дрон «Shahed-136» та два «Гербера» (спрощена та дешевша версія «Шахеда»).

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Про це сьогодні, 25 листопада, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідні фото.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 25 листопада, сили ППО України збили 71 ворожий дрон.