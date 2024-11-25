Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Над Сумщиной пограничники сбили три вражеских дрона, фото: ГПСУ
«Шахед» и два «Гербера» сбили из стрелкового оружия над Сумщиной (ФОТО)https://racurs.ua/n201554-shahed-i-dva-gerbera-sbili-iz-strelkovogo-orujiya-nad-sumschinoy-foto.htmlРакурс
Над Сумщиною українські прикордонники зі стрілецької зброї знищили три ворожі дрони — один ударний дрон «Shahed-136» та два «Гербера» (спрощена та дешевша версія «Шахеда»).
.
Про це сьогодні, 25 листопада, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідні фото.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 25 листопада, сили ППО України збили 71 ворожий дрон.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...