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Ракурс
Над Сумщиною прикордонники збили три ворожі дрони, фото: ДПСУ

«Шахед» та два «Гербера» збили зі стрілецької зброї над Сумщиною (ФОТО)

25 лис 2024, 16:59
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Над Сумщиною українські прикордонники зі стрілецької зброї знищили три ворожі дрони — один ударний дрон «Shahed-136» та два «Гербера» (спрощена та дешевша версія «Шахеда»).


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Про це сьогодні, 25 листопада, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідні фото.

Над Сумщиною прикордонники збили три ворожі дрони, фото: ДПСУ

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 25 листопада, сили ППО України збили 71 ворожий дрон.

Джерело: Ракурс


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