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Над Сумщиною прикордонники збили три ворожі дрони, фото: ДПСУ
«Шахед» та два «Гербера» збили зі стрілецької зброї над Сумщиною (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201554-shahed-ta-dva-gerbera-zbyly-zi-strileckoyi-zbroyi-nad-sumschynou-foto.htmlРакурс
Над Сумщиною українські прикордонники зі стрілецької зброї знищили три ворожі дрони — один ударний дрон «Shahed-136» та два «Гербера» (спрощена та дешевша версія «Шахеда»).
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Про це сьогодні, 25 листопада, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідні фото.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 25 листопада, сили ППО України збили 71 ворожий дрон.
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