Рашисты второй раз за день атаковали Одесщину — ракета попала в поле

Россияне нанесли очередной ракетный удар по Одесщине, фото: «Судебно-юридическая газета»

https://racurs.ua/n201556-rashisty-vtoroy-raz-za-den-atakovali-odesschinu-raketa-popala-v-pole.html

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Російські загарбники вдруге за сьогоднішній день, 25 листопада, атакували Одещину.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни вдруге за день атакували Одещину. Ворожа ракета влучила в поле на півдні області. На щастя, люди та об'єкти інфраструктури не постраждали, — зазначив він.

До цього рашисти сьогодні вранці завдали удару балістичною ракетою по середмістю Одеси. В результаті, як повідомив у своєму Telegram-каналі мер Одеси Геннадій Труханова, постраждали 25 житлових багатоквартирних будинків:

пошкоджено 71 квартиру;

вибито 118 вікон у квартирах мешканців та 73 вікна в місцях загального користування;

в одному з будинків зруйновано понад 100 кв. м покрівлі.

Триває обстеження будинків для оцінки пошкоджень, відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. у деяких будинках тимчасово припинено постачання газу.