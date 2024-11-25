Рашисты второй раз за день атаковали Одесщину — ракета попала в поле

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Россияне нанесли очередной ракетный удар по Одесщине, фото: «Судебно-юридическая газета»
Рашисты второй раз за день атаковали Одесщину — ракета попала в полеhttps://racurs.ua/n201556-rashisty-vtoroy-raz-za-den-atakovali-odesschinu-raketa-popala-v-pole.htmlРакурс
Російські загарбники вдруге за сьогоднішній день, 25 листопада, атакували Одещину.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Росіяни вдруге за день атакували Одещину. Ворожа ракета влучила в поле на півдні області. На щастя, люди та об'єкти інфраструктури не постраждали, — зазначив він.
До цього рашисти сьогодні вранці завдали удару балістичною ракетою по середмістю Одеси. В результаті, як повідомив у своєму Telegram-каналі мер Одеси Геннадій Труханова, постраждали 25 житлових багатоквартирних будинків:
- пошкоджено 71 квартиру;
- вибито 118 вікон у квартирах мешканців та 73 вікна в місцях загального користування;
- в одному з будинків зруйновано понад 100 кв. м покрівлі.
Триває обстеження будинків для оцінки пошкоджень, відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. у деяких будинках тимчасово припинено постачання газу.
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