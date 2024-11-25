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Ракурс
Росіяни завдали чергового ракетного удару по Одещині, фото: «Судово-юридична газета»

Рашисти вдруге за день атакували Одещину — ракета влучила у поле

25 лис 2024, 18:00
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Російські загарбники вдруге за сьогоднішній день, 25 листопада, атакували Одещину.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни вдруге за день атакували Одещину. Ворожа ракета влучила в поле на півдні області. На щастя, люди та об'єкти інфраструктури не постраждали, — зазначив він.

До цього рашисти сьогодні вранці завдали удару балістичною ракетою по середмістю Одеси. В результаті, як повідомив у своєму Telegram-каналі мер Одеси Геннадій Труханова, постраждали 25 житлових багатоквартирних будинків:

  • пошкоджено 71 квартиру;
  • вибито 118 вікон у квартирах мешканців та 73 вікна в місцях загального користування;
  • в одному з будинків зруйновано понад 100 кв. м покрівлі.

Триває обстеження будинків для оцінки пошкоджень, відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. у деяких будинках тимчасово припинено постачання газу.

Джерело: Ракурс


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