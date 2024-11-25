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Тамила Ташева признана избранным народным депутатом, фото: ЦИК

ЦИК объявил имя нового нардепа из «Голоса»

25 ноя 2024, 19:12
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Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України.


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Про це сьогодні, 25 листопада, повідомила прес-служба ЦВК.

Зазначається, що:

  • Іван Примаченко, який був визнаний обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Голос», подав заяву про відмову від депутатського мандата. ЦВК розглянула документ і визнала Івана Примаченка таким, який не набув депутатського мандата;
  • водночас ЦВК визнала Тамілу Ташеву, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії «Голос» під № 26, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах.

Тамілу Ташеву визнано обраним народним депутатом, фото: ЦВК

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що помер народний депутат Верховної Ради ІХ скликання, член фракції «Голос» Олег Макаров.

Источник: Ракурс


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