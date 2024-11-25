Ракурсhttps://racurs.ua/
Тамілу Ташеву визнано обраним народним депутатом, фото: ЦВК
ЦВК оголосила ім’я нового нардепа із «Голосу»https://racurs.ua/ua/n201558-cvk-ogolosyla-im-ya-novogo-nardepa-iz-golosu.htmlРакурс
Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України.
.
Про це сьогодні, 25 листопада, повідомила прес-служба ЦВК.
Зазначається, що:
- Іван Примаченко, який був визнаний обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Голос», подав заяву про відмову від депутатського мандата. ЦВК розглянула документ і визнала Івана Примаченка таким, який не набув депутатського мандата;
- водночас ЦВК визнала Тамілу Ташеву, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії «Голос» під № 26, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах.
Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що помер народний депутат Верховної Ради ІХ скликання, член фракції «Голос» Олег Макаров.