ВСУ 25 ноября сбили на юге Украины российскую ракету «Искандер-М», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n201566-iskander-i-pyat-dronov-sbili-v-techenie-dnya-na-uge-ukrainy-vozdushnye-sily.html

Ракурс

Російські загарбники впродовж сьогоднішнього дня, 25 листопада, атакували Одещину двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

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Одну з цих ракет було збито протиповітряною обороною півдня України, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

Також на південному напрямку знищено п’ять розвідувальних безпілотників:

«Фенікс»;

«Мерлін-ВР»;

«Supercam»;

два «Орлани».

Нагадаємо, сьогодні вдень Одеська ОВА повідомляла про здійснену рашистами ракетну атаку на Одещину. В ОВА заявили, що ворожа ракета влучила в поле на півдні області.