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ВСУ 25 ноября сбили на юге Украины российскую ракету «Искандер-М», фото: «Википедия»
«Искандер» и пять дронов сбили в течение дня на юге Украины — Воздушные силыhttps://racurs.ua/n201566-iskander-i-pyat-dronov-sbili-v-techenie-dnya-na-uge-ukrainy-vozdushnye-sily.htmlРакурс
Російські загарбники впродовж сьогоднішнього дня, 25 листопада, атакували Одещину двома балістичними ракетами «Іскандер-М».
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Одну з цих ракет було збито протиповітряною обороною півдня України, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.
Також на південному напрямку знищено п’ять розвідувальних безпілотників:
- «Фенікс»;
- «Мерлін-ВР»;
- «Supercam»;
- два «Орлани».
Нагадаємо, сьогодні вдень Одеська ОВА повідомляла про здійснену рашистами ракетну атаку на Одещину. В ОВА заявили, що ворожа ракета влучила в поле на півдні області.
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