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ВСУ 25 ноября сбили на юге Украины российскую ракету «Искандер-М», фото: «Википедия»

«Искандер» и пять дронов сбили в течение дня на юге Украины — Воздушные силы

25 ноя 2024, 23:03
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Російські загарбники впродовж сьогоднішнього дня, 25 листопада, атакували Одещину двома балістичними ракетами «Іскандер-М».


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Одну з цих ракет було збито протиповітряною обороною півдня України, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

Також на південному напрямку знищено п’ять розвідувальних безпілотників:

  • «Фенікс»;
  • «Мерлін-ВР»;
  • «Supercam»;
  • два «Орлани».

Нагадаємо, сьогодні вдень Одеська ОВА повідомляла про здійснену рашистами ракетну атаку на Одещину. В ОВА заявили, що ворожа ракета влучила в поле на півдні області.

Источник: Ракурс


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