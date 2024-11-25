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ЗСУ 25 листопада збили на півдні України російську ракету «Іскандер-М», фото: «Вікіпедія»

«Іскандер» та п’ять дронів збили протягом дня на півдні України — Повітряні сили

25 лис 2024, 23:03
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Російські загарбники впродовж сьогоднішнього дня, 25 листопада, атакували Одещину двома балістичними ракетами «Іскандер-М».


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Одну з цих ракет було збито протиповітряною обороною півдня України, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

Також на південному напрямку знищено п’ять розвідувальних безпілотників:

  • «Фенікс»;
  • «Мерлін-ВР»;
  • «Supercam»;
  • два «Орлани».

Нагадаємо, сьогодні вдень Одеська ОВА повідомляла про здійснену рашистами ракетну атаку на Одещину. В ОВА заявили, що ворожа ракета влучила в поле на півдні області.

Джерело: Ракурс


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