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ЗСУ 25 листопада збили на півдні України російську ракету «Іскандер-М», фото: «Вікіпедія»
«Іскандер» та п’ять дронів збили протягом дня на півдні України — Повітряні силиhttps://racurs.ua/ua/n201566-iskander-ta-p-yat-droniv-zbyly-protyagom-dnya-na-pivdni-ukrayiny-povitryani-syly.htmlРакурс
Російські загарбники впродовж сьогоднішнього дня, 25 листопада, атакували Одещину двома балістичними ракетами «Іскандер-М».
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Одну з цих ракет було збито протиповітряною обороною півдня України, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.
Також на південному напрямку знищено п’ять розвідувальних безпілотників:
- «Фенікс»;
- «Мерлін-ВР»;
- «Supercam»;
- два «Орлани».
Нагадаємо, сьогодні вдень Одеська ОВА повідомляла про здійснену рашистами ракетну атаку на Одещину. В ОВА заявили, що ворожа ракета влучила в поле на півдні області.