Мощный взрыв прогремел в оккупированном Крыму. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n201673-moschnyy-vzryv-progremel-v-okkupirovannom-krymu-foto-video.html

Ракурс

В окупованому Криму в п’ятницю, 29 листопада, пролунав потужний вибух.

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У мережі публікують кадри з сильним задимленням у населеному пункті Вітине поблизу Євпаторії. Не виключено, що був «приліт» по місцю базування російської ППО — зенітно-ракетного комплексу С-400. Про це голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

Крим. Подейкують, приліт туди, де стояв С-400 росіян. А також зберігалися боєприпаси, — йдеться у повідомленні.

А пабліки російських окупантів запевняють, що росіяни займаються «знищенням боєприпасів» у Сімферопольському районі.

Як відомо, у селі Вітине знаходиться Центр далекого космічного зв’язку, який може використовуватись для морської розвідки та управління супутниками.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що 29 листопада на тимчасово окупованій території Запорізької області було знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту «Бук-М3» російських загарбників.