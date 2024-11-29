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Ракурс
Потужний вибух прогримів в окупованому Криму. Фото: соцмережі

Потужний вибух прогримів в окупованому Криму (ФОТО, ВІДЕО)

29 лис 2024, 12:48
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В окупованому Криму в п’ятницю, 29 листопада, пролунав потужний вибух.


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У мережі публікують кадри з сильним задимленням у населеному пункті Вітине поблизу Євпаторії. Не виключено, що був «приліт» по місцю базування російської ППО — зенітно-ракетного комплексу С-400. Про це голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

Крим. Подейкують, приліт туди, де стояв С-400 росіян. А також зберігалися боєприпаси, — йдеться у повідомленні.

А пабліки російських окупантів запевняють, що росіяни займаються «знищенням боєприпасів» у Сімферопольському районі.

Як відомо, у селі Вітине знаходиться Центр далекого космічного зв’язку, який може використовуватись для морської розвідки та управління супутниками.

Потужний вибух прогримів в окупованому Криму. Фото: соцмережі

Потужний вибух прогримів в окупованому Криму. Фото: соцмережі

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що 29 листопада на тимчасово окупованій території Запорізької області було знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту «Бук-М3» російських загарбників.

Джерело: Ракурс


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