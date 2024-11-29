Генштаб підтвердив ураження нафтобази «Атлас» у Ростовській області рф

Генштаб підтвердив ураження нафтобази «Атлас». Фото:

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Ракурс

Сили оборони України уразили нафтобазу та знищили радіолокаційну станцію ЗРК «Бук-М3» російських окупантів.

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У ніч на 29 листопада було завдано удару по нафтобазі «Атлас» у Ростовській області рф. Після ураження на території об'єкту виникла масштабна пожежа — зафіксовані щонайменше два осередки займання. Влітку цього року українські військові вже атакували цю нафтобазу. Про це Генеральний штаб ЗСУ 29 листопада повідомив у Facebook.

Командування зазначило, що «Атлас» є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для російської загарбницької армії.

А на тимчасово окупованій території Запорізької області було знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту «Бук-М3» російських загарбників.

В Генштабі поінформували, що ворожі цілі були уражені підрозділами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки МОУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Нагадаємо, вночі 29 листопада на нафтокомбінаті «Атлас», що у місті Каменськ-Шахтинський у Ростовській області російської федерації, спалахнула масштабна пожежа. Однак російська влада стверджувала про «збиття» 30 безпілотників.