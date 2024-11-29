Нафтобаза в Ростовській області рф загорілася. Фото:

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Атака безпілотників відбулася на дві російські області.

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Уночі, 29 листопада, масштабна пожежа спалахнула на нафтокомбінаті «Атлас», що у місті Каменськ-Шахтинський у Ростовській області російської федерації. Цей об'єкт атакували начебто українські дрони. Про це повідомили російські Telegram-канали.

А тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що рятувальники гасять велику пожежу на промисловому об'єкті. Представник диктатури при цьому не уточнив, про яке саме підприємство йдеться. Посадовець відзвітував про «збиття» 30 безпілотників.

Також російські пабліки пишуть про атаку на Туапсинський нафтопереробний завод, що у Краснодарському краї рф. Результати нальоту БпЛА на цей об'єкт поки невідомі.

Міністерство оборони росії тим часом заявило про нібито знищення 47 дронів, якими буцімто Україна атакувала росію.

Нагадаємо, 26 листопада невідомі безпілотники атакували територію Ростовської області рф. Окупанти заявили про «збиття» чотирьох безпілотників у районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду.