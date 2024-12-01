Волонтер погибла в Херсоне в результате сброса российским дроном взрывчатки на автобус

Ракурсhttps://racurs.ua/
Римма Бараненко, фото: Александр Прокудин
Волонтер погибла в Херсоне в результате сброса российским дроном взрывчатки на автобусhttps://racurs.ua/n201751-volonter-pogibla-v-hersone-v-rezultate-sbrosa-rossiyskim-dronom-vzryvchatki-na-avtobus.htmlРакурс
У Херсоні сьогодні, 1 грудня, загинула волонтерка Римма Бараненко — вона була серед пасажирів автобуса, на який вранці російські терористи скинули вибухівку з дрона.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Я особисто знав Римму більше 10 років, ми співпрацювали над різними проєктами. Вона була дуже світлою людиною з активною життєвою позицією, завжди готовою допомогти, — зазначив Прокудін. — Висловлюю щирі співчуття родині та близьким. Світла пам’ять про неї назавжди залишиться в наших серцях!
Нагадаємо, вранці у Херсоні троє людей загинули внаслідок скидання російським дроном вибухово пристрою на маршрутне таксі.
Читайте также
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...