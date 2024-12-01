Волонтерка загинула у Херсоні внаслідок скидання російським дроном вибухівки на автобус

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Римма Бараненко, фото: Олександр Прокудін
Волонтерка загинула у Херсоні внаслідок скидання російським дроном вибухівки на автобусhttps://racurs.ua/ua/n201751-volonterka-zagynula-u-hersoni-vnaslidok-skydannya-rosiyskym-dronom-vybuhivky-na-avtobus.htmlРакурс
У Херсоні сьогодні, 1 грудня, загинула волонтерка Римма Бараненко — вона була серед пасажирів автобуса, на який вранці російські терористи скинули вибухівку з дрона.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Я особисто знав Римму більше 10 років, ми співпрацювали над різними проєктами. Вона була дуже світлою людиною з активною життєвою позицією, завжди готовою допомогти, — зазначив Прокудін. — Висловлюю щирі співчуття родині та близьким. Світла пам’ять про неї назавжди залишиться в наших серцях!
Нагадаємо, вранці у Херсоні троє людей загинули внаслідок скидання російським дроном вибухово пристрою на маршрутне таксі.
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