Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Римма Бараненко, фото: Олександр Прокудін

Волонтерка загинула у Херсоні внаслідок скидання російським дроном вибухівки на автобус

1 гру 2024, 19:59
999

У Херсоні сьогодні, 1 грудня, загинула волонтерка Римма Бараненко — вона була серед пасажирів автобуса, на який вранці російські терористи скинули вибухівку з дрона.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Я особисто знав Римму більше 10 років, ми співпрацювали над різними проєктами. Вона була дуже світлою людиною з активною життєвою позицією, завжди готовою допомогти, — зазначив Прокудін. — Висловлюю щирі співчуття родині та близьким. Світла пам’ять про неї назавжди залишиться в наших серцях!

Римма Бараненко, фото: Олександр Прокудін

Нагадаємо, вранці у Херсоні троє людей загинули внаслідок скидання російським дроном вибухово пристрою на маршрутне таксі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів