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Денис Шмигаль, фото: социальные сети
1,5 млн заявлений уже поступили на «Зимову єПідтримку» — Шмигальhttps://racurs.ua/n201752-1-5-mln-zayavleniy-uje-postupili-na-zimovu-iepidtrimku-shmigal.htmlРакурс
В Україні вже 1,5 млн заяв подано на долучення до програми «Зимової єПідтримки».
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Про це сьогодні, 1 грудня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Всі, хто подав заявки, отримають одноразову допомогу в розмірі 1000 грн. Ці кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліків, послуг освіти та медицини, а також задонатити на ЗСУ, — зазначив прем'єр.
Стійкість кожної родини — це сила України. Разом вистоїмо та переможемо! — додав він.
В Україні сьогодні стартував проект «Зимова єПідтримка», в межах якого від держави можна отримати тисячу гривень на картку Національний кешбек у «Дії». Допомога доступна як для дорослих, так і для дітей.
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