Денис Шмигаль, фото: соціальні мережі

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Ракурс

В Україні вже 1,5 млн заяв подано на долучення до програми «Зимової єПідтримки».

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Про це сьогодні, 1 грудня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Всі, хто подав заявки, отримають одноразову допомогу в розмірі 1000 грн. Ці кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліків, послуг освіти та медицини, а також задонатити на ЗСУ, — зазначив прем'єр.

Стійкість кожної родини — це сила України. Разом вистоїмо та переможемо! — додав він.

В Україні сьогодні стартував проект «Зимова єПідтримка», в межах якого від держави можна отримати тисячу гривень на картку Національний кешбек у «Дії». Допомога доступна як для дорослих, так і для дітей.