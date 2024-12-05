В Силах обороны прокомментировали информацию о 300 лодках, которые рф стянула к Днепру

В Силах обороны прокомментировали информацию о 300 лодках, которые рф стянула к Днепруhttps://racurs.ua/n201884-v-silah-oborony-prokommentirovali-informaciu-o-300-lodkah-kotorye-rf-styanula-k-dnepru.htmlРакурс
Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі національного марафону прокоментував інформацію щодо 300 човнів, які росія зібрала для перетину Дніпра.
Про це повідомляє агентство «Укрінформ».
Командування Сил оборони Півдня теж має всю інформацію, проте ми готові до будь-якого розвитку подій, — наголосив він. — І скажу так: 300 човнів — ну, це 300 човнів. Не можна назвати, що це якась серйозна загроза.
Волошин зазначив, що для здійснення наступу необхідно переправити, зокрема, і бойову техніку, для чого потрібно обладнати переправи, або мати якісь відповідні засоби, більші за човни.
А 300 човнів… Ну, на кожен посадять там п’ять штурмовиків. Як вони будуть здійснювати ці переправи? Ви ж розумієте, що кілька залпів артилерії — і просто (все — ред.), — зазначив Волошин.
Він підтвердив, що наразі в українських військових є вогневий контроль саме за цією ділянкою фронту.
За словами Волошина, на Придніпровському напрямку щодня відбувається по кілька штурмових дій.
Ворог намагається взяти під контроль, чи хоча б зачепитися за зону островів, які є у гирлі Дніпра. Щодня це приблизно п’ять-сім штурмів, і всі вони є невдалими, вони закінчуються втратами у особовому складі, втратами у плавзасобах, і жодного ефекту для ворога, — розповів Волошин.
Це більше схоже на розвідувально-пошукові дії, бо це штурми малими групами піхоти, від п’яти до семи осіб — вони не мають ефекту, і не мають ніякого результату, — додав він.
Волошин пояснив: і ворог, і українські військові знають, що узбережжя, як в українських військових, так і в росіян, обладнано у інженерному плані, воно заміноване.
І щоб провести якусь таку складну операцію, як форсування водної перешкоди, та ще і такої, як Дніпро — це дуже-дуже складно. Для цього потрібна велика підготовка, яку при сучасних засобах розвідки приховати дуже важко, — наголосив він.
Джерело: «Укрінформ»