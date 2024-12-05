У Силах оборони прокоментували інформацію про 300 човнів, які рф стягнула до Дніпра

Росіяни на човнах можуть спробувати форсувати Дніпро, фото: «Лодка БриZ»

https://racurs.ua/ua/n201884-u-sylah-oborony-prokomentuvaly-informaciu-pro-300-chovniv-yaki-rf-styagnula-do-dnipra.html

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Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі національного марафону прокоментував інформацію щодо 300 човнів, які росія зібрала для перетину Дніпра.

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Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Командування Сил оборони Півдня теж має всю інформацію, проте ми готові до будь-якого розвитку подій, — наголосив він. — І скажу так: 300 човнів — ну, це 300 човнів. Не можна назвати, що це якась серйозна загроза.

Волошин зазначив, що для здійснення наступу необхідно переправити, зокрема, і бойову техніку, для чого потрібно обладнати переправи, або мати якісь відповідні засоби, більші за човни.

А 300 човнів… Ну, на кожен посадять там п’ять штурмовиків. Як вони будуть здійснювати ці переправи? Ви ж розумієте, що кілька залпів артилерії — і просто (все — ред.), — зазначив Волошин.

Він підтвердив, що наразі в українських військових є вогневий контроль саме за цією ділянкою фронту.

За словами Волошина, на Придніпровському напрямку щодня відбувається по кілька штурмових дій.

Ворог намагається взяти під контроль, чи хоча б зачепитися за зону островів, які є у гирлі Дніпра. Щодня це приблизно п’ять-сім штурмів, і всі вони є невдалими, вони закінчуються втратами у особовому складі, втратами у плавзасобах, і жодного ефекту для ворога, — розповів Волошин.

Це більше схоже на розвідувально-пошукові дії, бо це штурми малими групами піхоти, від п’яти до семи осіб — вони не мають ефекту, і не мають ніякого результату, — додав він.

Волошин пояснив: і ворог, і українські військові знають, що узбережжя, як в українських військових, так і в росіян, обладнано у інженерному плані, воно заміноване.

І щоб провести якусь таку складну операцію, як форсування водної перешкоди, та ще і такої, як Дніпро — це дуже-дуже складно. Для цього потрібна велика підготовка, яку при сучасних засобах розвідки приховати дуже важко, — наголосив він.

Джерело: «Укрінформ»