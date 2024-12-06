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Ракурс
Сессионный зал Верховной Рады, фото: golos.com.ua

Два новых депутата Рады приняли присягу

6 дек 2024, 11:32
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Двоє нових народних депутатів сьогодні, 6 грудня, під час засідання Верховної Ради прийняли присягу.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Офіційно народними депутатами сьогодні стали:

  • Таміла Ташева, яка пройшла до Ради за списками партії «Голос». У парламенті вона замінить Олега Макарова, який помер наприкінці жовтня;
  • Богдан Лукашук, який поповнить склад ВО «Батьківщина» замість Олени Шкрум, котра нещодавно склала мандат.

Депутатів вже 401, — зазначив Железняк.

Источник: Ракурс


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