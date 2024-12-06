Два новых депутата Рады приняли присягу

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Сессионный зал Верховной Рады, фото: golos.com.ua
Два новых депутата Рады приняли присягуhttps://racurs.ua/n201892-dva-novyh-deputata-rady-prinyali-prisyagu.htmlРакурс
Двоє нових народних депутатів сьогодні, 6 грудня, під час засідання Верховної Ради прийняли присягу.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Офіційно народними депутатами сьогодні стали:
- Таміла Ташева, яка пройшла до Ради за списками партії «Голос». У парламенті вона замінить Олега Макарова, який помер наприкінці жовтня;
- Богдан Лукашук, який поповнить склад ВО «Батьківщина» замість Олени Шкрум, котра нещодавно склала мандат.
Депутатів вже 401, — зазначив Железняк.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...