Двоє нових депутатів Ради прийняли присягу

Сесійна зала Верховної Ради, фото: golos.com.ua

https://racurs.ua/ua/n201892-dvoie-novyh-deputativ-rady-pryynyaly-prysyagu.html

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Двоє нових народних депутатів сьогодні, 6 грудня, під час засідання Верховної Ради прийняли присягу.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Офіційно народними депутатами сьогодні стали:

Таміла Ташева, яка пройшла до Ради за списками партії «Голос». У парламенті вона замінить Олега Макарова, який помер наприкінці жовтня;

Богдан Лукашук, який поповнить склад ВО «Батьківщина» замість Олени Шкрум, котра нещодавно склала мандат.