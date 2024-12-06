Двоє нових депутатів Ради прийняли присягу

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Сесійна зала Верховної Ради, фото: golos.com.ua
Двоє нових депутатів Ради прийняли присягуhttps://racurs.ua/ua/n201892-dvoie-novyh-deputativ-rady-pryynyaly-prysyagu.htmlРакурс
Двоє нових народних депутатів сьогодні, 6 грудня, під час засідання Верховної Ради прийняли присягу.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Офіційно народними депутатами сьогодні стали:
- Таміла Ташева, яка пройшла до Ради за списками партії «Голос». У парламенті вона замінить Олега Макарова, який помер наприкінці жовтня;
- Богдан Лукашук, який поповнить склад ВО «Батьківщина» замість Олени Шкрум, котра нещодавно склала мандат.
Депутатів вже 401, — зазначив Железняк.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...