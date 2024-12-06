Российский дрон атаковал скорую на Херсонщине — пострадали медики

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Российский дрон атаковал скорую на Херсонщине — пострадали медикиhttps://racurs.ua/n201893-rossiyskiy-dron-atakoval-skoruu-na-hersonschine-postradali-mediki.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 грудня, здійснили скидання з безпілотника вибухового пристрою на автомобіль швидкої медичної допомоги в Антонівці.
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В результаті постраждали двоє медичних працівників. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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