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Российские захватчики атаковали автомобиль скорой помощи

Российский дрон атаковал скорую на Херсонщине — пострадали медики

6 дек 2024, 12:22
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Російські загарбники сьогодні, 6 грудня, здійснили скидання з безпілотника вибухового пристрою на автомобіль швидкої медичної допомоги в Антонівці.


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В результаті постраждали двоє медичних працівників. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Источник: Ракурс


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