Російський дрон атакував «швидку» на Херсонщині — постраждали медики

Російські загарбники атакували автомобіль швидкої допомоги

https://racurs.ua/ua/n201893-rosiyskyy-dron-atakuvav-shvydku-na-hersonschyni-postrajdaly-medyky.html

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Російські загарбники сьогодні, 6 грудня, здійснили скидання з безпілотника вибухового пристрою на автомобіль швидкої медичної допомоги в Антонівці.

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В результаті постраждали двоє медичних працівників. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).