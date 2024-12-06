Російський дрон атакував «швидку» на Херсонщині — постраждали медики

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Російські загарбники атакували автомобіль швидкої допомоги
Російський дрон атакував «швидку» на Херсонщині — постраждали медикиhttps://racurs.ua/ua/n201893-rosiyskyy-dron-atakuvav-shvydku-na-hersonschyni-postrajdaly-medyky.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 грудня, здійснили скидання з безпілотника вибухового пристрою на автомобіль швидкої медичної допомоги в Антонівці.
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В результаті постраждали двоє медичних працівників. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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