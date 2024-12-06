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Ракурс
Російські загарбники атакували автомобіль швидкої допомоги

Російський дрон атакував «швидку» на Херсонщині — постраждали медики

6 гру 2024, 12:22
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Російські загарбники сьогодні, 6 грудня, здійснили скидання з безпілотника вибухового пристрою на автомобіль швидкої медичної допомоги в Антонівці.


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В результаті постраждали двоє медичних працівників. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


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