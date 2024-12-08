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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Запорожью 6 декабря, фото: полиция Запорожской области

В Запорожье завершили идентификацию жертв российского авиаудара 6 декабря (ФОТО)

8 дек 2024, 18:57
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У Запоріжжі криміналісти ідентифікували тіла людей, загиблих від російського авіаудару 6 грудня. Тоді росіяни вдарили керованою авіабомбою по житловому району обласного центру, внаслідок чого загинули 10 людей — семеро з них згоріли в автомобілях, які опинилися поряд з епіцентром вибуху.


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Процес упізнання сімох вбитих рашистами був проведений за допомогою ДНК-дослідження через співставлення з біологічними зразками, взятими в рідних людей. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Зазначається, що, оскільки за візуальними ознаками ідентифікувати загиблих було неможливо, спеціалісти-криміналісти застосували у роботі криміналістичну лабораторію.

За допомогою генетичного аналізатора ANDE за вилученими біологічними зразками вдалося встановили особи сімох загиблих громадян, — розповіли у поліції.

Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю 6 грудня, фото: поліція Запорізької області

Источник: Ракурс


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