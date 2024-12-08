У Запоріжжі завершили ідентифікацію жертв російського авіаудару 6 грудня (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201977-u-zaporijji-zavershyly-identyfikaciu-jertv-rosiyskogo-aviaudaru-6-grudnya-foto.htmlРакурс
У Запоріжжі криміналісти ідентифікували тіла людей, загиблих від російського авіаудару 6 грудня. Тоді росіяни вдарили керованою авіабомбою по житловому району обласного центру, внаслідок чого загинули 10 людей — семеро з них згоріли в автомобілях, які опинилися поряд з епіцентром вибуху.
Процес упізнання сімох вбитих рашистами був проведений за допомогою ДНК-дослідження через співставлення з біологічними зразками, взятими в рідних людей. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.
Зазначається, що, оскільки за візуальними ознаками ідентифікувати загиблих було неможливо, спеціалісти-криміналісти застосували у роботі криміналістичну лабораторію.
За допомогою генетичного аналізатора ANDE за вилученими біологічними зразками вдалося встановили особи сімох загиблих громадян, — розповіли у поліції.