Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю 6 грудня, фото: поліція Запорізької області

https://racurs.ua/ua/n201977-u-zaporijji-zavershyly-identyfikaciu-jertv-rosiyskogo-aviaudaru-6-grudnya-foto.html

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У Запоріжжі криміналісти ідентифікували тіла людей, загиблих від російського авіаудару 6 грудня. Тоді росіяни вдарили керованою авіабомбою по житловому району обласного центру, внаслідок чого загинули 10 людей — семеро з них згоріли в автомобілях, які опинилися поряд з епіцентром вибуху.

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Процес упізнання сімох вбитих рашистами був проведений за допомогою ДНК-дослідження через співставлення з біологічними зразками, взятими в рідних людей. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Зазначається, що, оскільки за візуальними ознаками ідентифікувати загиблих було неможливо, спеціалісти-криміналісти застосували у роботі криміналістичну лабораторію.