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Ракурс
Украинцы начали получать тысячу гривен "Зимової єПідтримки"

Украинцы начали получать тысячу гривен «Зимової єПідтримки»

11 дек 2024, 12:03
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Українці почали отримувати виплати в межах програми «Зимова єПідтримка».


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Перші перекази державної допомоги у розмірі 1 тис. грн вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання, повідомив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.

Долучитись до програми можна через Дію. Також з 10 грудня заявки приймаються через банки-партнери, а отримувачі пенсій та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через Укрпошту.

Нагадаємо, гроші можна витратити на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж на допомогу ЗСУ.

Источник: Ракурс


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