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Украинцы начали получать тысячу гривен "Зимової єПідтримки"
Украинцы начали получать тысячу гривен «Зимової єПідтримки»https://racurs.ua/n202059-ukraincy-nachali-poluchat-tysyachu-griven-zimovoyi-iepidtrimki.htmlРакурс
Українці почали отримувати виплати в межах програми «Зимова єПідтримка».
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Перші перекази державної допомоги у розмірі 1 тис. грн вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання, повідомив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.
Долучитись до програми можна через Дію. Також з 10 грудня заявки приймаються через банки-партнери, а отримувачі пенсій та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через Укрпошту.
Нагадаємо, гроші можна витратити на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж на допомогу ЗСУ.
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