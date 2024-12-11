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Ракурс
Українці почали отримувати виплати в межах програми “Зимова єПідтримка"

Українці почали отримувати тисячу гривень «Зимової єПідтримки»

11 гру 2024, 12:03
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Українці почали отримувати виплати в межах програми «Зимова єПідтримка».


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Перші перекази державної допомоги у розмірі 1 тис. грн вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання, повідомив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.

Долучитись до програми можна через Дію. Також з 10 грудня заявки приймаються через банки-партнери, а отримувачі пенсій та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через Укрпошту.

Нагадаємо, гроші можна витратити на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж на допомогу ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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