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Российские захватчики потеряли за сутки 1 тыс. 40 человек, фото: «Ритуал МСК»
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 40 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n202150-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-40-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 761 тис. 160 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 40 осіб. Про це сьогодні, 14 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 539 танків;
- 19 тис. 675 бойових броньованих машин;
- 21 тис. 102 артилерійські системи;
- 1 тис. 253 РСЗВ;
- 1 тис. 23 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 20 тис. 229 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 861 крилату ракету;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 31 тис. 217 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 644 одиниці спеціальної техніки.
Дані, щодо збитих під час вчорашнього масованого удару ракет та БпЛА будуть внесені після відповідних уточнень, — зазначають у Генштабі.
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